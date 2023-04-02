إزالة عقار قديم آيل للسقوط فى حملة لمجلس مدينة السنطة بالغربية

الغربية محمد طارق

شنت رئاسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية حملة استهدفت إزالة عقار قديم آيل للسقوط، وذلك لخطورته الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

وقالت منى صالح رئيس المدينة، إن العقار موجود بشارع الجمهورية خال من السكان، ويمثل خطورة على المواطنين، وأشارت إلى أنه جرى إزالة المبني بالكامل، وأن العقار صادر له قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأضافت أنه تم تكليف لجنة الإزالة باستمرار العمل وهدم العقارات والمباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن بدأ الوحدات المحلية في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي ينص على ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتخفيض نسبة ترشيد الكهرباء لتكون 75% بدلا من 50% طبقا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

وعلى الفور بدأت الوحدات المحلية في كافة المراكز والمدن والأحياء بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين بنسبة 75% مع الصيانة لكشافات الإنارة والخلايا الإلكترونية.