اليوم السابع
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الإثنين، 22 فبراير 2021 04:05 م
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إزالة عقار قديم آيل للسقوط بدمنهور حفاظا على المواطنين والمنازل المجاورة

الإثنين، 22 فبراير 2021 03:05 م
إزالة عقار قديم آيل للسقوط بدمنهور حفاظا على المواطنين والمنازل المجاورة ازالة عقار ايل للسقوط بدمنهور
البحيرة – ناصر جودة

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة المهندس عادل عبد الكريم، بإزالة منزل قديم شديدة الخطورة وأيل للسقوط، ومكون من دورين بمساحة 90 م2، وذلك لخطورته الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة بشارع أحمد عبد العزيز خلف ساحة النصر بدمنهور.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وتوجيه أصحابها  وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة، وإزالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمه حفاظا على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه أكد محمد عباس مدير إدارة الأزمات بدمنهور، أنه تم فصل جميع المرافق والخدمات وعمل كردون خلال أعمال إزالة المبنى، التى تمت يدويا حرصا على المنازل المجاورة.

 

 

 


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