أول ظهور للبابا فرنسيس فى قداس أحد الشعانين بعد خروجه من المستشفى.. صور

كتب إيهاب محمد

حضر البابا فرانسيس صلاة أحد الشعانين فى ساحة القديس بطرس، بعد يوم من خروجه من المستشفى عقب علاج ناجح من نوبة شديدة في الشعب الهوائية، ووصل بابا الفاتيكان البالغ من العمر 86 عاما، مستقلا السيارة البابوية، إلا أنه لم يشارك فى الموكب ببداية قداس أحد الشعانين، وفقا لموقع "نيويورك بوست".



البابا فرنسيس

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، لقطات حية للبابا وهو يترأس القداس بحضور حوالي 30 ألف شخص، وقد ظهر جالسا وهو يلقي كلمته أمام الحاضرين.



بابا الفاتيكان

وكان قد نُقل البابا فرانسيس إلى المستشفى بسبب عدوى في الجهاز التنفسي تتطلب بضعة أيام للبقاء في المستشفى حتى يتمكن من تلقي العلاج المناسب، بالنظر إلى الحالة الصحية غير المؤكدة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية ، تساءل البعض عما يحدث إذا توفى البابا.

ونشرت صحيفة "الايديكور" الإيطالية البروتوكول الذى يطبقه الفاتيكان حال وفاة البابا، والذى وضعته الكنيسة الكاثوليكية، وفى مقدمته، إلزام طبيب الفاتيكان تأكيد وفاة الباب وتسجيل الوقت بالضبط، ثم يتم وضع علمين أسودين في ساحة القديس بطرس، أحدهما على قمة كنيس القديس بطرس والآخر على برج الجرس، كما تدق أجراس كاتدرائية القديس بطرس حدادا.

ويظل جسد البابا معروض للمؤمنين لمدة ثلاثة أيام مرتديا ثيابا باباوية ، وتتم الجنازة على مذبح برنينى البابوى في القديس بطرس ، بحضور وفود من جميع أنحاء العالم ، وبعد المراسم التي تستمر 3 أيام ، يغطى الوجه بغطاء حريرى قبل غلق التابوت ويتم دفنه في مقابر الفاتيكان في القديس بطرس حيث يتم الاحتفاظ برفات البابا الأول مؤسس الكنيسة وهو القديس بطرس.

ويعتبر عميد كلية الكرادلة هو المسئول عن اتخاذ الاستعدادات اللازمة للجنازة وانتخاب البابا الجديد، حيث يتم عقد اجتماع الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عاما، والذين يتم انتخابهم، في اجتماع سرى والذى يحدث بعد 20 يوما من وفاة او استقالة البابا.