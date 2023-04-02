أوروبا تواجه عاما آخر صعبا بسبب الجفاف وسط تحذير من الاستهلاك المفرط للمياه

فاطمة شوقى

حذر تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة مؤخرًا من أن الخطر على إمدادات المياه في العالم آخذ في الازدياد بسبب "الاستهلاك المفرط"، مؤكدا ان اوروبا تواجه عاما اخر صعبا بسبب الجفاف.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن أوروبا تعانى من الجفاف منذ عام 2018 ، وفقا لدراسة حديثة أجرتها جامعة جراتس للتكنولوجيا فى النمسا، حيث يؤكد الباحثون أن الوضع المائى الآن محفوف بالمخاطر.

وواجهت الدول الأوروبية صعوبات فيما يتعلق بالمياه خلال فصل الشتاء ، حيث أن قلة هطول الأمطار والثلوج ادى ألى نقص كبير فى المياه والاحتياطى ، وسيتعقد الامر بشكل أكبر إذا لم يتم استعادتها خلال موسم الأمطار المعتاد.

في شمال إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ، فإن الوضع "يثير القلق بشأن إمدادات المياه للاستخدام البشري والزراعة وإنتاج الطاقة" ، وفقًا لآخر تقرير صادر عن مركز الأبحاث المشتركة بالاتحاد الأوروبي (JRC) حول الجفاف في أوروبا.

وتقول المفوضية الأوروبية أن هذا العام سيكون اكثر جفاف مما كان عليه فى السنوات المقبلة ، كما أن هطول الامطار فى الأسابيع المقبلة سيكون حاسما فى تحديد ما سيحدث، حيث في 20 فبراير ، حطمت فرنسا رقماً قياسياً بعد مرور 32 يوما متتاليًا بدون مطر. شهدت البلاد شتاءً أكثر جفافاً منذ أكثر من 60 عاماً.

كما كان تساقط الثلوج في جبال الألب وجبال البرانس وسلاسل الجبال الأخرى أقل بكثير من المعتاد. هذه الترسبات ضرورية لملء الأنهار والخزانات ، مما يثير مخاوف بشأن الإمدادات خلال بقية العام.

تواجه إسبانيا جفافاً طويل الأمد، حيث في شمال شرق البلاد ، وصل الجفاف إلى أبعاد "غير عادية" ، بحسب خدمة الأرصاد الجوية في البلاد Aemet. أدى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار في السنوات الثلاث الماضية إلى هذا الوضع.

قد يكون توفير مياه الشرب لستة ملايين من سكان منطقة برشلونة الحضرية في خطر، حيث أصبح خزان سو بنسبة 9 ٪ من سعته، تمت إزالة الأسماك منه لمنع الاختناق.