"أوبريت أولياء الله" على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية فى افتتاح ليالى رمضان

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية انطلاق فعاليات أولى ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية بادارة شيرين عيد الرحمن والتي تقام خلال الفترة من 1/4حتى 11/4/2023.

وافتتحت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية ترافقها الدكتورة نهلة صابر المشرفة علي المعرض من كلية الفنون الجميلة معرض طلاب التدريب الميداني الفرقه الثالثة شعبة التربية الفنية بقصر الثقافة 72 طالبا وطالبة وبمشاركة 11 مدرسة.

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال مجموعة من التابلوهات من الشهيد، الاسماعيلية، ساره الليل غناء الفنان ماهر كمال ، عدى النهار علينا.

وأوبريت أولياء الله هو ملحمة شعرية غنائية استعراضية درامية، ويحكي اعن أولياء الله الصالحين وسيرتهم الشخصية وعلمهم وزهدهم وكيف أثروا في عصرهم واحبهم الناس وأصبح لهم مريديهم.