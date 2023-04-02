اليوم السابع
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أهداف مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى

الأحد، 02 أبريل 2023 06:00 ص
أهداف مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى محطات الاتوبيس الترددي
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى، ضمن خطط التطوير الجارى تنفيذها للبنية التحتية، والذي سيمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، وفى النقاط التالية نوضح أهداف تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددى 
 
 
  • وسيلة نقل جماعي صديق للبيئة .
  • يساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين على الطريق الدائرى.
  • يعد ضمن مخطط الحفاظ على الانضباط لحركة المرور على الدائرى.
  • يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائرى سواء على المسار أو المطالع أو المنازل .
  • عدد المحطات تبلغ 49 محطة.
  • يشمل المشروع إنشاء بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائرى.
  • توفير وسيلة نقل على الدائرى له مواعيد وصول ثابتة.
  • المشروع يعتبر بديل للخط الخامس لمترو الأنفاق
 
 

الاتوبيس الترددي

مشروع الاتوبيس الترددي

الطريق الدائري

النقل



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