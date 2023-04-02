أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2-4-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 2-4-2023.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع-أولى جلسات شهر أبريل الجاري- بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.067 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 20.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، 33.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 59 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 106.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 16694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 19911 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 6876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4301 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3359 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 855.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.40%.

- حديد عز بسعر إغلاق 37.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 33.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.80%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 5.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.17%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 4.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.71%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 43 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.87%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 10.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.68%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 6.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.61%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 17.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.14%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 20.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.11%.