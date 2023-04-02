مشتريات محلية تواصل الصعود بالبورصة بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات ضعيفة بلغت 500 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 16516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2806 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 19688 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 6820 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4262 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 129.1 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، والسويدي إليكتريك 100 ألف سهم، 42 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين 433.8 ألف سهم، 19 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 19059 سهم.

وأعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.75 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.24%.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن عدم تلقيها أي عروض رسمية لشراء حصة أقلية بالشركة، جاء ذلك ردًا على خبر دراسة صندوق سيادي خليجي وشركة صينية شراء حصة أقلية في السويدي.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض بلغ 37.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 28 فبراير عام 2023 مقابل عجز 2.615 مليون جنيه الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 12.4 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، تحقيق إيرادات 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ صافي الربح 77.6 مليون جنيه مقارنة مع 102.8 مليون جنيه.

فيما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن اعتذار شركة رامو عن إتمام التعاقد على مشروع تطوير أرض الشركة بمدينة طنطا، بعد دراسة اقتصاديات المشروع، بناءً على التقلبات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية للسوق العقاري.