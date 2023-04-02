أخبار مصر.. غدا طقس حار وارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..



الرئيس السيسي يتابع برامج جهود التنمية المجتمعية للمواطنين من أبناء سيناء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية. الرئيس السيسي يستقبل رئيس النواب العراقى ويؤكد خصوصية العلاقات بين القاهرة وبغداد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسفير أحمد الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وطقس حار بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد 19% و22% لمدة 3 سنوات

أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.

الزراعة: استمرار فتح المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي للمتابعة، إن المعرض الدائم للسلع الغذائية بحديقة الأورمان بالجيزة مستمر فى استقبال المواطنين طوال أيام الاسبوع، مشيرًا إلى أنه يتم يوميًا مضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 25-45%، لرفع العبء عن المواطنين، فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" . مصر تستعيد جواز سفر الرئيس الراحل السادات ووضعه فى مكتبة الإسكندرية أعلنت مكتبة الإسكندرية استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث نجحت أجهزة الدولة فى استعادة جواز السفر الذى تداولت صور لبيعه على الإنترنت، وتم وضعه فى متحف السادات بمكتبة الإسكندرية. النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروع قانون هيئة الأرصاد فى مجموعه أعلن المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى المجموع.

الصحة: إجراء 1.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إجراء مليون 1.7 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

التعليم تطالب بإنهاء المناهج فى الموعد المحدد والالتزام بخريطة التيرم الثانى