أخبار البورصة اليوم الأحد 2-4-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 2-4-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع-أولى جلسات شهر أبريل الجاري- بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.067 تريليون جنيه.

البورصة تربح 18 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع-أولى جلسات شهر أبريل الجاري- بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.067 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.1 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 20.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.6 مليون جنيه، 33.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 59 ملايين جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 106.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 16694 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 19911 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 6876 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 2846 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 4301 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3359 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 1278 نقطة.

وصعدت أسهم 91 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 87 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 129.1 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، والسويدي إليكتريك 100 ألف سهم، 42 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمهندس للتأمين 433.8 ألف سهم، 19 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 19059 سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.75 مليون سهم خزينة، خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.24%.

أعلنت شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، عن شراء رمكو للاستثمار عدد 796.7 ألف سهم بسعر 16 جنيهًا بقيمة إجمالية 12.7 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمتها من 9.99% إلى 10.06%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

السويدي إليكتريك

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، عن عدم تلقيها أي عروض رسمية لشراء حصة أقلية بالشركة، جاء ذلك ردًا على خبر دراسة صندوق سيادي خليجي وشركة صينية شراء حصة أقلية في السويدي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض بلغ 37.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 28 فبراير عام 2023 مقابل عجز 2.615 مليون جنيه الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 12.4 مليون جنيه.

كما أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، تحقيق إيرادات 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، وبلغ صافي الربح 77.6 مليون جنيه مقارنة مع 102.8 مليون جنيه.

العربية للأصول

أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، عن اعتذار شركة رامو عن إتمام التعاقد على مشروع تطوير أرض الشركة بمدينة طنطا، بعد دراسة اقتصاديات المشروع، بناءً على التقلبات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية للسوق العقاري.