وفد من وزارة التخطيط لمناقشة الخطوات التنفيذية لمواكبة التنمية المستدامة ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، وذلك بعد اختيار محافظة بورسعيد ضمن 3 محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية لإعداد التقرير الطوعي، والذي يعد التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة : رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور أيمن أبراهيم رئيس جامعة بوسعيد واللواء أيمن جمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و دكتورة علا بهجت رئيس الادارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بورسعيد عن سعادته وخالص تقديره لاختيار محافظة بورسعيد إلى جانب محافظتي الفيوم والبحيرة لإعداد وتجهيز التقرير التطوعي على مستوى الجمهورية، وقدم محافظ بورسعيد شرحا موجزا حول الإنجازات التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات من خلال عرض فيلمين تسجلبين، مشيرا أن بورسعيد شهدت إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات خلال وقت قياسي، كما أشاد المحافظ بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في العديد من المشروعات التي تمس حياة المواطنين.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة إعداد التقرير الطوعي بشكل دقيق وموضوعي سيكون له أثر وانعكاس مباشر علي توفير احتياجات المحافظة والمواطنين، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية للتوسع فى إقامة المشروعات التنموية والخدمية.

وتطرق محافظ بورسعيد خلال حديثه، إلى الأعمال التنموية التي جرت بالمناطق الأكثر احتياجا للارتقاء بحياة المواطنين، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطن البورسعيدي والذي يبدو واضحا في عدد من القضايا وأهمها انخفاض معدل الانجاب في محافظة بورسعيد.. مشيرا أن كافة المشروعات التي جرت ببورسعيد تستهدف المواطن في المقام الاول باعتباره أساس خطط التنمية المستدامة.

ومن جانبه ، وجه ممثلي وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مشيدين باستعراض محافظ بورسعيد لمجمل إنجازات المحافظة من خلال عرض شيق ومختصر، فضلا عن اهتمامه الكبير بالمواطن والذي يعد محور التنمية والمشاركة، كما أعربو عن فخرهم باختيار و مشاركة محافظة بورىسعيد في إعداد التقرير الطوعي، والذي يعد فرصة جيدة لتوثيق أنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد وتسهم في وضع بورسعيد على الأجندة الدولية.

وقال ممثلي الوفد أن محافظة بورسعيد تمتلك موارد محلية واستطاعت استغلالها وكانت محافظة لها تدفقات مركزية في المشروعات القومية وتسعى لرؤية الإنجازات على أرض الواقع والتحديات ووضع الخطوات والأولويات المستقبلية الخاصة بالمحافظة

و وجه محافظ بورسعيد خلال اللقاء، بأهمية الرصد الميداني للمشروعات التي جرت ببورسعيد وتأثيرها على المواطن ونوعية الحياة ببورسعيد، فضلا عن الدقة والشفافية في التوثيق و رصد التحديات والحلول المستقبلية التي تعود على المحافظة وأبنائها بالخير والتنمية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم من محافظة بورسعيد و التنسيق التام مع وفد وزارة التخطيط لأعداد التقرير على أعلى مستوى.