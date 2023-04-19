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وفاة مصاب جديد من ضحايا حريق عقار كرداسة وحصيلة الضحايا تصل لـ9 أشخاص

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:53 م
وفاة مصاب جديد من ضحايا حريق عقار كرداسة وحصيلة الضحايا تصل لـ9 أشخاص حريق -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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فارق أحد المصابين في حريق اشتعل بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة الحياة داخل المستشفى، اليوم الأربعاء، متأثرا بالحروق التي أصابته، ليصل عدد المتوفيين في الحريق إلى 9 أشخاص، كما فارقت شقيقته الحياة أمس الثلاثاء، بعد تدهور حالتها الصحية، متأثرة بالحروق التي لحقت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام،  ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول. 
 
وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، وأفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء كافة التحقيقات. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار. 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 9 أشخاص منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

حريق عقار كرداسة

حريق عقار

مصرع طفل

مركز كرداسة

امن الجيزة



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