وزير الزراعة: ارتفاع فى صادرات مصر الزراعية بنسبة 10%

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت حوالي 2 مليون و506 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى ابريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن "10%" عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و 302 ألف طن، بالإضافة إلي تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ما يقرب من 189 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف طن، كما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 الف طن، واحتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 12 الف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 7 الاف طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الاف طن.