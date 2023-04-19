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وزير الخارجية ونظيره العمانى يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى السودان

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:43 م
وزير الخارجية ونظيره العمانى يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار فى السودان سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، تناول تطورات الوضع في السودان، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض الجهود التي تقوم بها مصر لاحتواء الأزمة، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودوليا، وعلى الساحتين العربية والإفريقية من أجل ضمان وحدة الرسالة التي يتم توجيهها للأطراف، والتأكيد على خطورة استمرار المواجهات الحالية التي تصيب جميع أبناء الشعب السوداني بأضرار بالغة.
 
وقد اتفق الطرفان على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان، بما يحفظ أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الإتصال تناول أيضاً ضرورة العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماع الطارئ الأخير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، موضحاً أن الجانبين اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق بشأن الأزمة خلال الأيام القادمة.
 

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