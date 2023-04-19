وزير الأوقاف: رمضان لم ينته والتمسوا ليلة التاسع والعشرين علها تكون ليلة القدر

كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رمضان لم ينته بعد.. التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر منه لا سيما الليالي الوترية.. والليلة ليلة التاسع والعشرين وترية، فمن يدري لعلها تكون ليلة القدر.. أحيوها بهمة إحياء ليلة السابع والعشرين .. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركتها وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

كما هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يتقبل سبحانه وتعالى صيامنا وقيامنا ، وأن يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم، وأن يديم علينا جميعا فضله، وأن يمن علينا ويوفقنا للمداومة على طاعته سبحانه وتعالى .