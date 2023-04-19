اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الأوقاف: رمضان لم ينته والتمسوا ليلة التاسع والعشرين علها تكون ليلة القدر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:19 ص
وزير الأوقاف: رمضان لم ينته والتمسوا ليلة التاسع والعشرين علها تكون ليلة القدر تلاوة القرآن فى رمضان - ارشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن رمضان لم ينته بعد.. التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر منه لا سيما الليالي الوترية.. والليلة ليلة التاسع والعشرين وترية، فمن يدري لعلها تكون ليلة القدر.. أحيوها بهمة إحياء ليلة السابع والعشرين .. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركتها وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.

كما هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يتقبل سبحانه وتعالى صيامنا وقيامنا ، وأن يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم، وأن يديم علينا جميعا فضله، وأن يمن علينا ويوفقنا للمداومة على طاعته سبحانه وتعالى .Screenshot 2023-04-19 100649

 

 


ليلة القدر

وزير الاوقاف

عيد الفطر

ليلة التاسع والعشرين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة