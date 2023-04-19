اليوم السابع
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هدية من البابا فرنسيس للملك تشارلز تقود موكب تتويجه فى 6 مايو المقبل

الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:25 م
هدية من البابا فرنسيس للملك تشارلز تقود موكب تتويجه فى 6 مايو المقبل الصليب الخشبى الحقيقى
كتبت ريهام عبد الله

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أهدى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان قطع صغيرة من صليب السيد المسيح، للملك تشارلز ملك بريطانيا، ليكونا فى صدارة موكب تتويج الملك 6 مايو المقبل، وتم تسليم قطعتين من الصليب الحقيقي، والذى استخدم فى صلب يسوع المسيح، لتشارلز من قبل البابا فرنسيس للاحتفال بالتتويج.

 

الصليب الخشبى الحقيقى
الصليب الخشبى الحقيقى

 

دمج القطع الصغيرة فى صليب ويلز الفضى

تم دمج الأجزاء الصغيرة من خشب الصليب الحقيقى، فى صليب ويلز، والتى سيشاهدها الملايين أثناء نقلها إلى كنيسة وستمنستر فى 6 مايو، وتم تشكيل كلا القطعتين على شكل صلبان، أحدهما بحجم 1 سم والآخر 5 مم، ويتم وضعهما فى صليب فضى أكبر خلف حجر كريم من الكريستال الوردى بحيث يمكن رؤيتهما عن قرب فقط، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

صليب ويلز الفضى
صليب ويلز الفضى

 

صليب ويلز، هو هدية من الملك للكنيسة فى ويلز للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، سيتم مباركته من قبل رئيس أساقفة ويلز، أندرو جون، فى قداس فى كنيسة الثالوث المقدس، لاندودنو، شمال ويلز يوم الأربعاء الذى يسبق التتويج، ويتوجه إلى لندن.

 

عند عودته، سيتم تقاسم الصليب بين الكنيسة الأنجليكانية والكاثوليكية فى ويلز، وصُنع الصليب من السبائك الفضية المعاد تدويرها، التى قدمتها دار سك العملة الملكية فى لانتريسانت، بجنوب ويلز، ويتضمن أيضًا عمودًا من الأخشاب الويلزية المفاجئة وحاملًا من لائحة ويلز.

 

قطعة صغيرة من الصليب الحقيقى
قطعة صغيرة من الصليب الحقيقى

 

تحمل العناصر الفضية للصليب سمة مميزة كاملة، بما فى ذلك العلامة الملكية، رأس النمر، والتى طبقها الملك بنفسه فى نوفمبر 2022 عند زيارة مركز   Goldsmiths فى لندن.

 

وقال رئيس الأساقفة أندرو، "يشرفنا أن جلالة الملك قد اختار الاحتفال بالذكرى المئوية لنا بصليب جميل ورمزى".


البابا فرنسيس

الملك تشارلز

صليب

تتويج الملك تشارلز

صليب المسيح



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