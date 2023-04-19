اليوم السابع
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نجاة 11 صيادا إندونيسيا بعد قضائهم 6 أيام بلا طعام على جزيرة نائية باستراليا

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:14 م
نجاة 11 صيادا إندونيسيا بعد قضائهم 6 أيام بلا طعام على جزيرة نائية باستراليا أرشيفية
وكالات

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نجا 11 صيادا إندونيسيا من الموت بأعجوبة، بعد أن ظلوا لمدة 6 أيام بدون طعام أو مياه للشرب، على جزيرة غير مأهولة تقع على بعد مئات الكيلومترات قبالة الساحل الغربى لأستراليا.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أعلنت هيئة السلامة البحرية الأسترالية يوم الأربعاء، أن القارب الخاص بالصيادين كان قد تعرض لإعصار "إلسا" فى الأسبوع الماضى، ثم تعرضت منطقة بيلبارا بأستراليا لعاصفة استوائية فى وقت لاحق.

وتم إنقاذ الرجال يوم الاثنين من بيدويل وهي جزيرة رملية صغيرة، عندما اكتشفهم طاقم طائرة تابعة لقوة الحدود الأسترالية أثناء دورية روتينية، حيث تم إرسال مروحية إلى الجزيرة لإجلائهم.

ونقلت محطة "إيه بى سى" الأسترالية عن خدمات الإنقاذ الإندونيسية القول "إن هناك قارب صيد آخر غرق، وربما لقي ركابه التسعة حتفهم".

وقال رجال الإنقاذ إن أحد الصيادين بالقارب الغارق تشبث بحاوية في البحر لمدة 30 ساعة قبل أن تجرفه الأمواج في النهاية إلى شاطئ الجزيرة.

 

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