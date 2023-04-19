"مياه الفيوم": إعلان حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والعضو المنتدب، عن حالة الطوارئ بالشركة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأوضح، وفقا لبيان صحفي، اليوم، أن الشركة، رفعت درجة الاستعداد القصوى، وإلغاء الإجازات للعاملين بالمواقع الهامة، بحيث يعمل بنظام الورديات على مدار ٢٤ساعة، وذلك للاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل، وكفاءة المحطات، وأنها تعمل بكامل طاقتها، وكفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، كما شدد على جاهزية، كل معدات الشركة، وفرق التطهير، لمواجهة أي مشاكل، قد تحدث خلال أيام العيد .

وجه "النجار"، التهنئة لجميع العاملين، وفرق الطوارئ، بكل قطاعات الشركة، مشيدا بدورهم في استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين، وأشار إلى وجود الكيميائيين، بمعامل الشركة، لرفع العينات من المحطات، والشبكات، بصورة مستمرة، واتخاذ اللازم، فورا حيال، وجود أي شكاوى .

ولفت، إلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة، وكل الأجهزة المعنية، لسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، موضحا، أنها تتلقى البلاغات، والشكاوى على مدار الـ ٢٤ ساعة، عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي أو على أرقام 01208288834/01208288854 من أي تليفون محمول، بالإضافة إلى تلقى الشكاوى عبر الواتساب، والمركز الإعلامي للشركة.

وناشدت الشركة، جموع المواطنين، بترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها، أثناء التنظيف، والاستعداد لعيد الفطر المبارك، من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر، أثناء الاستخدام المنزلي، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة، وأن السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه، تؤدي إلى ضعف الضغوط في أوقات الذروة.