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مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام الأيام المتبقية بشهر رمضان المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:00 ص
مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام الأيام المتبقية بشهر رمضان المبارك سحور
كتب محمود راغب

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وفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما ، و أخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

 

وينشر "اليوم السابع" مواعيد الأفطار والسحور وساعات الصيام ، خلال الأيام المتبقية بشهر رمضان ، كما يلى :

 

- الثلاثاء 18 أبريل الموافق 27 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

- الأربعاء 19 أبريل الموافق 28 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

 

 

- الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30 .


شهر رمضان

إمساكية رمضان 2023

رمضان 2023

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إمساكية شهر رمضان

إمساكية شهر رمضان 2023

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