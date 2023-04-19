اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:01 ص
مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
 
وفي برقيته بهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
 
 وجدد الدكتور مصطفى مدبولي العهد للرئيس على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ من أجل مواصلة المسيرة التنموية، التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة سيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.
 

تهنئة رئيس الجمهورية

عيد الفطر

مصطفى مدبولي

مجلس الوزراء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة