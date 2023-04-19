مصرع عامل إثر انهيار حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

تمكنت رجال الحماية المدنية من انتشال جثة عامل انهارت عليه حفرة أثناء الحفرة و التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة عين شمس، وتم نقلها إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا بانهيار حفرة علي أحد الأشخاص داخل منزل أثناء التنقيب عن الآثار بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على حفرة داخل المنزل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثة لعامل يدعى "عمرو. ع." 42 سنة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين انه لا توجد شبهه جنائية في الواقعة، وأن المتوفى أثناء تنقيب عن الآثار انهارت الحفرة عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.