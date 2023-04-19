اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:32 م
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مصرع شخص سقط من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 01:05 م
مصرع شخص سقط من قطار فى منشأة القناطر بالجيزة سيارة اسعاف
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه من قطار، في منشأة القناطر بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار،  بقرية نكلا في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن أحد مستقلي القطار، اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


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