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مصرع حارس أمن لمصلحة علاج الإدمان تعدى عليه 4 أشخاص في المقطم

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:44 م
مصرع حارس أمن لمصلحة علاج الإدمان تعدى عليه 4 أشخاص في المقطم إسعاف- أرشيفيه
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى حارس أمن لمصحة علاج أدمان مصرعه بعدما تعدى عليه 4 أشخاص يعالجون من إدمان المخدرات داخل مصحة في المقطم بعدما حاول منعهم من الهروب وتم ضبط متهم منهم ويتم البحث عن الثلاثة الآخرين.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا  بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة، والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانو يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصاه خشبية ادت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي انهت حياته.
وتم القبض علي متهم ويتم البحث عن الآخرين، وتم نقله إلي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

المقطم

مصحة إدمان



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