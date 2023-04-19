اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مركز تحديث الصناعة يبحث مع غرفة الأخشاب خطط تطوير القطاع

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:47 م
مركز تحديث الصناعة يبحث مع غرفة الأخشاب خطط تطوير القطاع جانب من الاجتماع
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، عقدت المدير التنفيذي للمركز دعاء سليمة اجتماعاً مع المدير التنفيذى للغرفة المهندس أيمن هيكل، وذلك لبحث المشروعات والخطط المشتركة لتطوير قطاع الأثاث خلال الفترة المقبلة.
 
وناقش الاجتماع أهم المحاور التي سيتم العمل عليها بين الجانبين والتي تتمثل في تفعيل ملف تعميق التصنيع المحلي والترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الأخشاب والأثاث، وكذلك العمل على ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال الاستفادة من أفكار الباحثين والطلاب أيضاً في مختلف الجامعات والمراكز البحثية لحل المشكلات التي تواجه القطاع.
 
كما تم الاتفاق على تنظيم عدد من الزيارات المشتركة لتفعيل ملف التدريب الفني وتطوير العمالة بالمهارات اللازمة من أجل تطوير صناعة الأخشاب والأثاث.

 


مركز تحديث الصناعة

تحديث الصناعة

الصناعة

الصناعة والتجارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة