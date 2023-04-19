مركز تحديث الصناعة يبحث مع غرفة الأخشاب خطط تطوير القطاع

وناقش الاجتماع أهم المحاور التي سيتم العمل عليها بين الجانبين والتي تتمثل في تفعيل ملف تعميق التصنيع المحلي والترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الأخشاب والأثاث، وكذلك العمل على ملف ربط الصناعة بالأكاديميا من خلال الاستفادة من أفكار الباحثين والطلاب أيضاً في مختلف الجامعات والمراكز البحثية لحل المشكلات التي تواجه القطاع.