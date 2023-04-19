محافظ دمياط تشارك ذوى الهمم وأبناء المشروع القومى للأيتام " ها أنا أحقق ذاتى " مائدة الإفطار

دمياط معتز الشربيني

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بحفل الإفطار الجماعى مع 62 ابن وابنة من ذوى الهمم والمشروع القومى للأيتام " ها أنا أحقق ذاتى"، وفريق كرة السلة " قادرون" للبنات، حيث نظمته مديرية الشباب والرياضة " مكتب قادرون بإختلاف"، بالمدينة الشبابية بمدينة رأس البر، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة ،و وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة ،ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

حيث حرصت المحافظ و القيادات المرافقة لها مشاركة كل مجموعة من ذوى الهمم مائدة الإفطار ،كما قدمت " الدكتورة منال عوض " التهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربة عن سعادتها بمشاركتها السنوية لتلك المأدبة وسط أبنائها وبناتها والتى تتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم مطلع هذا الشهر.

كما أكدت حرص المحافظة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لرعاية النشء وذوى الهمم والايتام و العمل على تمكينهم من خلال المشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة ، مؤكدة أن الدولة تحت قيادة فخامةالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تولى اهتمام بالغ بملف رعاية ذوى الهمم والايتام ، حيث يتم إطلاق مبادرات للتأكيد على أهمية ادماجهم بالمجتمع وحصولهم على جميع حقوقهم ..

فيما وقد تفقدت محافظ دمياط معرض المنتجات اليدوية لذوى الهمم ، حيث تواصلت معهم كما اشادت بما قدمه الأبناء من منتجات تعكس مواهبهم بالاشغال اليدوية والرسم ،ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة على دعمهم الكبير لذوى الهمم والايتام ، كما دعت جميع الجهات والمؤسسات بالمشاركة المجتمعية الجادة و المضى بمسيرة العمل العام تحقيقًا لمبادئ التكافل والترابط ..

وفى ختام الحفل التقطت المحافظ صورة تذكارية مع ذوى الهمم والايتام و قدمت التهنئة لفريق كرة السلة صم للبنات على حصوله على كأس كرة السلة على مستوى الجمهورية ، هذا إلى جانب توزيع وحدة حقوق الإنسان لهدايا على الأبناء المشاركين.