اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 06:44 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يفتتح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد للتشغيل التجريبى

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:58 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد للتشغيل التجريبى محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء: ياسر عامر

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افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد بمدينة شرم الشيخ للتشغيل التجريبي،  وبمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء، وذلك وسط أجواء احتفالية مبهرة، مع أغنية " تحيا مصر ياريس... ياريس تحيا مصر" أداء كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات والاغنية تأليف وتلحين دينا صالح، توزيع موسيقي محمد صالح.
 
وأشاد المحافظ بأعمال المبني مشيدا بدور المشاركين في هذا الصرح الاستشاري والمنفذ وجميع الجهات المعاونة والجهاز التنفيذي للمحافظة.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن مبنى مجلس المدينة الجديد من المباني صديقة البيئة، كما يعد من المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.
 
وتابع المحافظ ان المبنى ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويضمن رفاهية الخدمة للموظفين والمواطنين، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.
 
ولفت المحافظ ان المبني ملحق به الحديقة المركزية المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة وتضم عددا من البحيرات ومولا تجاريا، وعددا من البنوك ونافورات حديثة، فضلا عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية وهي تعتبر متنفسا واسعا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ.
 
وتسهم المساحات الخضراء بشكل فعال في امتصاص أطنان الكربون سنويا في اطار الحفاظ علي البيئة بشرم الشيخ نظيفة خالية من الملوثات.
وقام المحافظ خلال الافتتاح بتفقد المركز التكنولوجي للمواطنين مشددا علي حسن معاملة الجمهور وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما تفقد مركز خدمات مصر، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 


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