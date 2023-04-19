محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات عيد الفطر خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعى

استهل المؤتمر بالسلام الوطني، ثم تم استعراض التعليمات المستدامة الخاصة باستعدادات عيد الفطر منها وقف إجازات رؤساء المدن، والقطاعات الخدمية، وفتح مراكز العمليات بجميع مدن المحافظة وربطها مع مركز العمليات الرئيسي بالديوان العام، ورفع درجات الاستعداد بجميع قطاعات الخدمة منها التموين، وشركات المياه والكهرباء، والاتصالات، وقيام لجان وحملات تموينية، ومن الصحة والطب البيكري، للمرور الدائم وضبط اية مخالفات او اية محاولة لاحتكار سلع او رفع أسعار.

وأكد بيان المركز الإعلامي للمحافظة، أن المهندس أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم التصديق علي تلك التعليمات من محافظ جنوب سيناء وإرسالها لجميع رؤساء المدن والمديريات كلا فيما يخصه.

وأشار البيان إلى أن محافظ جنوب سيناء، وجه بضرورة تعليق بنرات ولافتات التهنئة بعيد الفطر بالشوارع والطرق مع تقديم وتوزيع الهدايا والورود علي الأطفال، كما تم عرض موقف الاستعداد لبدء موسم توريد القمح لعام ٢٠٢٣ خلال شهر أبريل الجارى.

وكذا عرض موقف مراجعة الملفات المطلوبة لاستئناف أعمال التراخيص بمدن خليج السويس وتم مناقشة كتاب وزير التنمية المحلية رقم ( ٨٦) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تفعيل دور المجلس القومي للمرأة .

وجه المحافظ بضرورة الانضباط ونشر الرادارات المتحركة علي الطرق المؤدية للمحافظة بالإضافة للثابتة، لضبط السرعة حفاظا على سلامة الزوار خاصة خلال فترة العيد لاستقبال المدن السياحية بالمحافظة لضيوفها من المحافظات الأخرى .

أشار المحافظ أنه تم فتح الحدائق والمتاحف للجمهور بالمجان، مع الاستمرار في فتح معارض أهلا رمضان و" أهلا عيد" بمدن المحافظة.

وجه المحافظ بضرورة متابعة مواقف الاجرة والسرفيس الداخلية وبين المحافظات مع التشديد علي الالتزام بالتسعيرة ومنع الاستغلال للمواطنين.

وشدد فوده علي حماية كافة المنشآت الحيوية بالمحافظة مع عمل خطة مرور وحماية لتلك المنشأت، والقضاء علي اية مخالفات في البناء ومنع التعدي علي ممتلكات الدولة والازالة في المهد لأي تعدي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

شدد المحافظ علي ضرورة اتباع تعليمات ترشيد الكهرباء وتقليل الاستهلاك بنسبة ٧٥ % وخاصة بجميع الهيئات الحكومية علي أرض المحافظة مع الالتزام بإطفاء الإعلانات المضيئة والشاشات الضخمة بالشوارع عند العاشرة مساء.

كما أشار محافظ جنوب سيناء لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهر آخر.

وفي نهاية المؤتمر هنأ المحافظ شعب جنوب سيناء خاصة والشعب المصري عامة بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها ويحميها من كل شر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي



