محافظ جنوب سيناء يوزع ملابس العيد لعدد 175 أسرة ويهنئهم بعيد الفطر المبارك

التقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بقاعة دار الضيافة بمركز تمكين المرأة بطور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية وعددًا من أعضاء مجلس النواب، في لقاء أبوي وأجواء احتفالية بعدد من الأسر الأكثر احتياجًا والأطفال الأيتام في اطار اللقاء السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك في اطار اللقاءات المتعددة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا والأيتام وأشعارهم بالبهجة بمناسبة العيد.
وقام المحافظ بتوزيع ملابس العيد شاملة الكوتشيات، علي عدد 175 أسرة، بالإضافة لمبالغ نقدية بمناسبة عيد الفطر المبارك وهنأ المحافظ مواطني المحافظة ودعاهم لحضور حفل الفنون الشعبية المقام علي مسرح مقصد العائلة بطور سيناء مساء أول ايام عيد الفطر.
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