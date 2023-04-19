محافظ بورسعيد يلتقى العاملين بإدارات الأمن والنظافة لتقديم التهنئة بحلول العيد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن قبل المناسبات والأعياد دائما لتهنئتهم، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

ووجه محافظ بورسعيد، رسالة للعمال بضرورة إظهار البهجة والفرحة بقدوم العيد، وشكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان والرخاء على أسرنا ومصرنا الحبيبة، موجهاً الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وشدد اللواء عادل الغضبان، على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة.

وأوضح المحافظ، أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجها بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

وأكد المحافظ، على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

كما حرص محافظ بورسعيد على الاستماع لمطالب وآراء العمال في عدد من الموضوعات، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لهم.