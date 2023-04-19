محافظ بني سويف يلتقي شباب المجلس الاستشاري وتأهيل وتمكين عقب الإفطار الجماعي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافط بنى سويف ،شباب المجلس الاستشاري وتأهيل وتمكين عقب انتهاء الإفطار الجماعي لمجموعة الشباب بنادي الإدارة المحلية ، حيث حرص الشباب على تناول الإفطار معا ، بهدف تنمية روح الفريق الواحد ومشاركة الرأي في كثير من الموضوعات وخطة العمل التنموية التي يهدف التتشكيل الجديد للمبادرتين في التناقش حوله وبرنامج التنفيذ وآلية وضع المقترحات التي سيتم عرضها على الأمانة العامة ليتم عرضها على المحافظ ، لإمكانية إدراجها ضمن أجندة عمل المحافظة في إطار استراتجياتها التنموية المحلية العامة ، التي تعمل تحت مظلة رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر اللقاء ،الذي تم بنادي الإدارة المحلية بكورنيش النيل : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ ،وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري السابق والحالي ( الدكتورة مني عبد الله عضو مجلس النواب ) وهند أحمد أمين عام المجلس ، أحمد سعد الأمين المساعد للمجلس ، وآية اللبان الأمين المساعد لتأهيل وتمكين ، وفريق العمل المشرف على تسهيل أعمال المبادرة ( شريف حنفي ، أشرف الزناتي ، مها أبو بكر ، لمياء جبر ، محمد بشير ، أحمد الزناتي ، محمد محمود ) ، وأعضاء المجلس الاستشاري ومبادرة تأهيل تمكين.

هنأ المحافظ شباب المبادرتين بحلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة وأعياد شم النسيم ، متمنيا لمصر دوام الأمن والاستقرار ومواصلة التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ودوام تماسك النسيج الواحد بين أبناء الشعب الواحد ، وخير سند لجهود وانتماء للوطن والقيادة السياسية والجيش وقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة ، مؤكدا أن ايمان القيادة السياسية بشباب الأمة المصرية وحرصها على تنمية دوره في بناء الوطن في مختلف الجوانب " اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ".

سادت أجواء من المرح وتبادل أطراف الحديث بين المحافظ والشباب ، والتي أثنى علي بعضها ووجه بمتابعتها وإعداد دراسة تفصيلية عن كل مشروع أو مقترح ، مؤكدا على أهمية المبادرة النوعية التي شهدت تكوين الدفعة الثانية من عمرها ، والتي تأتي ضمن مشروع متكامل لتمكين الشباب في إطار المشروع القومي الذي يتبناه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا أن العمل في شقي المبادرة ( المجلس الاستشاري ، تأهيل وتمكين ) تطوعي وهى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام وتمكين الشباب فى العمل العام والدفع بجهود الدولة التنموية، وكان الهدف الأساسي منها إعطاء الفرصة الحقيقية والاستفادة من الشباب ( المجلس الاستشاري ) الذي يمتلك الرؤية والعلم والإبداع والابتكار والتميز في تخصصه للمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمحافظة وفقا للرؤية التنموية مصر 2030 ، بجانب الاستعانة بهم في مجابهة الأزمات والطوارئ.

وأضاف محافظ بني سويف أن الشق الثاني من المشروع " تأهيل وتمكين" الهدف منها يتكامل مع الهدف العام وهو منح الفرصة لشبابنا للمشاركة في تحقيق التنمية، وذلك رغم أن المبادرتين مختلفتين في المحاور والأهداف ، فالمجلس الاستشاري يستهدف فئة معينة من الشباب، في حين تستهدف مبادرة تمكين وتأهيل فئة أخرى، حيث سيتم تأهيل الشباب من خلال دورات تركز على عدد من المحاور لصقل وتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم العملية وبعد ذلك يشاركون ويساعدون رؤساء الوحدات المحلية في منظومة العمل وايجاد الحلول والبدائل للمشكلات، ومتابعة المشروعات والعمل على تذليل المعوقات.

ومن جانبهم أعرب الشباب عن شكرهم لهذه اللفتة الطيبة وحرص القيادة في المحافظة على دعم جهود الشباب ، وأنهم يعتبرون محافظ بني سويف بمثابة الأخ الأكبر لهم والداعم الأول لهم بالمحافظة، وأن سيادته نموذج يحتذى به في تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال دعم الشباب وتمكينهم

تجدر الإشارة إلى أنه "في فبراير الماضي" تم إطلاق التشكيل النهائي للدفعة الثانية من المجلس الاستشارى "التطوعى" للشباب والذى يضم 119 شابا وفتاة ، بجانب إعلان اختيار 49 شابا للمشاركة فى مبادرة تأهيل وتمكين، حيث سيتم الاختيار منهم مساعدين "تطوعا" لرؤساء المدن والقرى، وذلك بعد منحهم دورات تأهيلية يليها التمكين، حيث تضمن التشكيل الجديد للمبادرتين 54% أعضاء من التشكيل السابق ( بعد إجراء تقييم شامل للجهود المبذولة والفعالية في المشاركة ) ، و46 % من الأعضاء الجدد.