محافظ بنى سويف يستقبل وفد كنسى من الطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة بعيد الفطر

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه اليوم الأربعاء، القس أكرم ناجي يوسف عضو المجلس الإنجيلي العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك فى حضور "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف.

ورحب المحافظ بوفد الكنيسة، مؤكداً على أن مصر ستظل نموذجاً فريداً في تماسك النسيج الوطني بكل مفرداته ومكوناته، ومازال وسيظل النموذج المصرى متميزاً في قوته ووحدته، حتى أصبح محط إعجاب العالم وحصناً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه أن يحاول أية محاولة يائسة للنيل من تماسك ووحدة المجتمع المصرى الأصيل.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا اللقاء الذي يجسد معاني وقيم المحبة والمودة بين كافة أطياف المجتمع المصري ، مشيداً بالحرص المشترك والتضامن الواضح في الأفراح وفي مختلف المناسبات من كل المصريين،والذي يشعرنا أن كافة الأعيادهي لكل الشعب المصري، مؤكداً أن هذه الفترة قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطني في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي" الذى منحنا القدوة والنموذج في إرساء وترسيخ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالي مصر.

من جانبه، تقدم القس أكرم ناجي بخالص التهاني للمحافظ وأبناء بني سويف بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على أن العيد هو عيد لكل المصريين، حيث إن الأعياد كلها تجمع المصرين على الحب والمودة والسعادة ، وفى ختام اللقاء حرص الوفد الكنسي على التقاط صور جماعية مع المحافظ في أجواء سادت فيها البهجة وتبادل التهاني بهذه المناسبة الكريمة.