"لصوص لكن ظرفاء".. سرقة جسر مشاة فى روسيا

كتب أحمد حسني

قصص عن سرقات متعددة نستمع إليها بشكل يومى، لكن هناك من بين هذه القصص ما هو مختلف فى شخصيات اللصوص، فبعضها مخيف والأخر كوميدى، وبين هذا وذاك تنطلق حلقاتنا اليومية التى يقدمها اليوم السابع تحت عنوان " لصوص ولكن ظرفاء".

الحلقة الثامنة والعشرين

هذه القصة خالف فيها اللصوص قاعدة سرقة ما خف وزنه وزاد ثمنه، فقاما اللصوص في روسيا، بسرقة جسر مشاة يبلغ وزنه 56 طن دون اعتراض من المارة.

هؤلاء اللصوص الأذكياء ارتكبوا سرقة لم يسبق لها مثيل، بعد أن أقنعوا سكان المدينة وسلطاتها بأوراق مزورة أنهم من البلدية، وأنهم قدموا لإصلاح وتجديد الجسر، ولكنهم ذهبوا وذهب الجسر معهم دون عودة.