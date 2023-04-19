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غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحدد أول أيام عيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:00 ص
غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحدد أول أيام عيد الفطر استطلاع هلال
كتب لؤى على

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تستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء غدا الخميس الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
 
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.
 
وكان قد أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة.
 
وتابع رئيس المعهد فى تصريحات له: من ليس لديه إمكانيات للرؤية، ففضلا يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربى، وتأكيدا على دقة الحسابات، ونفيا لما يدور من تخبط على بعض المواقع الإعلامية التى تستقى الغريب من الأخبار، فكسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان، 20 أبريل، دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال، فدوما الكسوف يحدث مع ميلاد الهلال الجديد.
 
واستطرد رئيس معهد الفلك: وللعلم هذا الكسوف لن يرى فى المنطقة العربية ولا الشرق الأوسط.
 
ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).
 
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة). 
 
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10 - 35 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1444 هـ فلكياً يوم الجمعة 2023/4/21 (عيد الفطر المبارك) وصلاته الساعة الخامسة وسبع وأربعون دقيقة صباحا بمدينة القاهرة .
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 

 


دار الافتاء

شهر شوال

شهر رمضان

عيد الفطر

اليوم السابع بلس



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