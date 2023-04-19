ضبط صاحب محل فسيخ بعد مصرع طفل وإصابة 3 آخرين بالتسمم فى قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بائع فسيخ، بعد واقعة مصرع طفل وإصابة 3 آخرين بالتسمم فى نجع حمادى شمال قنا.

وكان قد تلقى مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طفل وإصابة 3 آخرين باشتباه حالة تسمم إثر تناولهم وجبة فسيخ بمركز نجع حمادى، شمالى محافظة قنا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، والمصابين إلى مستشفى فرشوط المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وألقت أجهزة الأمن بنجع حمادى، برئاسة الرائد محمد إمبابى، القبض على صاحب المحل للتحقيق معه فى الواقعة.