اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 03:38 م
أكرم القصاص
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"صحة الدقهلية": اليونيسف تتبرع بـ208 ثلاجات لحفظ الطعوم

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:55 م
"صحة الدقهلية": اليونيسف تتبرع بـ208 ثلاجات لحفظ الطعوم وصول ثلاجات حفظ الطعوم
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تبرع منظمة اليونيسف بنحو 208 ثلاجات لحفظ الطعوم، وذلك لدعم برنامج التطعيم الروتينى للأطفال والأمهات وتطعيمات الكورونا ولضمان كفاءة سلسلة التبريد.
 
وأضاف مكين أن الدعم من اليونيسف سيساهم فى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث سيتم توزيعها على الوحدات ومواقع تقديم الخدمة الصحية فى الادارات المختلفة على مستوى المحافظة.
 
وأعرب وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، على دعمه الدائم والمستمر لمنظومة الصحة بالدقهلية، ومثمناً الشراكة الحقيقية مع منظمة اليونيسف ودعمها المتواصل لبرامج التطعيمات والذى يساهم بشكل كبير فى رفع القدرات والوصول إلى التغطية الصحية اللازمة.

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