اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى"

الأحد، 19 فبراير 2023 02:41 م
القومى للمرأة يطلق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوى" مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب ــ محمود راغب

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يطلق المجلس القومى للمرأة ، المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوي"، بالتعاون مع منظمة اليونيسف،  وذلك بمحافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط والشرقية)، خلال الفترة من 19 فبراير وحتي 22 مارس 2023.
 
يأتى ذلك فى إطار جهود المجلس القومي للمرأة ضمن المبادرة الوطنية دوائر الحكى "دوي" التى تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.
 
وأكدت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج، أن المرحلة الثانية تتضمن تدريب عدد من الميسرات علي كيفية إدارة الحوار بدوائر الحكى، وتنظيم دوائر الحكى لعدد من الفتيات بالمحافظات المستهدفة، يليها تنظيم حوار الأجيال ونوادى المشاهدة بعدد من المدارس بالمحافظات المستهدفة .
 
يذكر أن المبادرة الوطنية "دوى" تهدف إلى  تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن.
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مبادره دوى

اليونسيف



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