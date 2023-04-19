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صحة الإسكندرية تكرم أعضاء هيئة التمريض لجهودهم خلال مؤتمر المناخ

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:39 م
صحة الإسكندرية تكرم أعضاء هيئة التمريض لجهودهم خلال مؤتمر المناخ جانب من التكريم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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كرمت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الطاقم الطبي وأعضاء هيئة التمريض، وتحت إشراف عفاف محمد فهمي  مدير إدارة التمريض بالمديرية ومحمد مدكور مسئول التدريب بإدارة التمريض  بالمديرية أعضاء فريق التمريض، نظراً للمجهودات التي بذلوها في تأمين الطبي للمؤتمر العالمي للمناخ COP 27.

وأعلنت صحة الإسكندرية أن التكريم جاء تشجيعا لتنمية المهارات الفنية والمعرفية لأعضاء هيئة التمريض بمحافظة الاسكندرية لفريق التمريض، الذي شارك في تأمين الطبي للمؤتمر العالمي للمناخ COP 27، وكذلك تكريم الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة التمريض بالمستشفيات السنوية لعام 2022 بجوائز مالية وشهادات تقدير .

 

 


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