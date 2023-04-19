زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إقليم بينجكولو الإندونيسى

وأوضح المركز الأمريكي أنه تم رصد الزلزال على بعد 62 كيلومترا غرب مدينة "بينجكولو" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الإسم ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأفاد المركز بأنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.