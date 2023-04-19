اليوم السابع
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أكرم القصاص
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زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إقليم بينجكولو الإندونيسى

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:41 ص
زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب إقليم بينجكولو الإندونيسى مقياس ريختر - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن إقليم "بينجكولو" الإندونيسي تعرض اليوم الأربعاء، لزلزال شدته 4.6 درجة بمقياس ريختر.

وأوضح المركز الأمريكي أنه تم رصد الزلزال على بعد 62 كيلومترا غرب مدينة "بينجكولو" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الإسم ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية.

وأفاد المركز بأنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية جراء الزلزال.

 


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بينجكولو

إقليم بينجكولو الإندونيسى

جزيرة سومطرة



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