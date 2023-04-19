اليوم السابع
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رادار المخالفات ..اعرف الوقاية من حوادث غفوة السائق

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:00 م
رادار المخالفات ..اعرف الوقاية من حوادث غفوة السائق أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تناشد إدارة المرور بتجنب القيادة ليلا تحاشيا للنوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم ولتفادى الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى :

- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.

- تجنب العقاقير التى تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.

- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الإستراحة فى حال ظهور علامات التعب عليه.

- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.

 

 


حوادث الطرق

نوم السائق

الطرق السريعة

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