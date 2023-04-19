رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

كتب أحمد إسماعيل

هنأ المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليه بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يكون هذا العيد فاتحة خير وبركة على مصر و الأمة العربية والإسلامية وأن يعم العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.