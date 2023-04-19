تنظيم جلسات الدوار داخل 17 من قرى ونجوع المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة الجهود المبذولة للتوسع فى تنظيم فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى والتوعوي للمرأة وباقي أفراد الأسرة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم 58 من جلسات الدوار للتنمية المجتمعية، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، مشيرة إلى أن الجلسات استهدفت توعية 2900 سيدة ورجل وطفل، من أهالى 25 من قرى ونجوع مركزى إدفو وكوم أمبو .

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى فى "تصريحات صحفية" بأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الحالية.

من ناحية أخرى، كان قد قرر أشرف عطية، محافظ أسوان، إجراء حركة تغييرات وتنقلات محدودة لرؤساء الأحياء، وبعض القرى بنطاق مركزى ومدينة أسوان وكوم أمبو، وذلك فى إطار السعي الجاد لتحسين معيشة المواطنين وضخ الكوادر البشرية القادرة على التعامل بفاعلية مع القضايا الجماهيرية من خلال التواجد الميدانى.

وشمل قرار المحافظ، تكليف محمد حسين نائب رئيس مركز ومدينة أسوان لحى جنوب، بجانب عمله رئيساً للجنة المتابعة الميدانية للمتغيرات المكانية، بجانب تكليف علاء الدين حسين رئيساً لحى جنوب المدينة، وسحر محمد صغير رئيساً لحى غرب المدينة، وسامية حسين رئيساً لحى الصداقة الجديدة، ونور الهدى محفوظ رئيساً لقطاع المحمودية.

كما تم تكليف محمد على قائم بعمل رئيس قرية وادى العلاقى، وأيضا ندب محمد عبد المنعم من رئيس حى جنوب إلى رئيس قرية العباسية بمركز كوم أمبو، فيما تم تكليف جابر فتحى رئيساً لقرية أبو الريش، بينما تم تكليف أحمد عبد الراضى نائبا لرئيس حى غرب، بالإضافة إلى إنهاء ندب كل من محمد علاء الدين، ومصطفى جمعه رئيسا قرية وادى العلاقى، وحى الصداقة الجديدة وعودتهما لجهة عملهم الأصلية بمديرية التربية والتعليم.