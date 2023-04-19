تضامن الغربية: قافلة طبية لفحص المرضى بقرى المحافظة

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، أمس الثلاثاء، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبى على 108مريض ضمن المرضى غير القادرين بقرية بلشاى مركز كفر الزيات، وقرية كوم عبود مركز بسيون، وقريه كفر سبطاس مركز طنطا، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموة.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى طنطا الجامعى وتضمنت الكشف الطبى على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وقال أحمد حمدي عبد المتجلى وكيل الوزارة أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.