تحقيقات حريق محل فى الجمالية: ماس كهربائى سبب اندلاع النيران

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن معاينة حريق شب داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الجمالية بالقاهرة، أظهرت عدم وجود شبهة جنائية وأن ماس كهربائى وراء الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الجمالية، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية عن نشوب حريق داخل أحد المحلات التجارية في منطقة الجمالية.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، تم تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.