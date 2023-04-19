اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تايوان تتعقب طائرتين عسكريتين صينيتين وثلاث سفن حربية حول أنحاء الجزيرة

الأربعاء، 19 أبريل 2023 10:58 ص
تايوان تتعقب طائرتين عسكريتين صينيتين وثلاث سفن حربية حول أنحاء الجزيرة سفن حربية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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تعقبت وزارة الدفاع الوطني التايوانية طائرتين عسكريتين صينيتين وثلاث سفن بحرية في جميع أنحاء الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأفادت الوزارة ، في بيان اليوم الأربعاء ، نقلته صحيفة تايوان نيوز المحلية، بأنه تم تعقب طائرتين عسكريتين تابعتين لسلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني وثلاث سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي في أنحاء تايوان، ومن بين الطائرات، دخلت واحدة منطقة تعريف الدفاع الجوي التايوانية.

وأضافت وزارة الدفاع أنها راقبت الموقف وأرسلت طائرات دورية قتالية وسفنا حربية ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي بسبب هذه التحركات.

 


تايوان

الصين

سفن حربية

صواريخ



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