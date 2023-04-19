اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:57 ص
أكرم القصاص
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انقطاع المياه وضعفها عن بعض قرى مركزى إهناسيا وبنى سويف اليوم

الأربعاء، 19 أبريل 2023 07:00 ص
انقطاع المياه وضعفها عن بعض قرى مركزى إهناسيا وبنى سويف اليوم قطع المياه - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف انقطاع المياه اليوم عن قرى: "معصرة نعسان، قاى، شاويش مركز إهناسيا وضعف المياه عن مدينة إهناسيا، كوم الرمل، العووانة" بمركز إهناسيا وقرى: "إبشنا، الحاجر، باها، السعادنة" وتوابعهم بمركز بنى سويف من الساعة 4 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً وذلك لوجود أعمل صيانة بخط 24 بوصة حديد وتوقف محطتى مياه المعصرة القديمة والجديدة بمركز أهناسيا.
 
وتتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه بشكل مؤقت للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع بالقرى المذكورة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب حال الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

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