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اليوم قطع المياه عن قرى مركز إهناسيا فى بنى سويف لصيانة محطة منشأة عبد الصمد

الثلاثاء، 21 مارس 2023 01:00 ص
اليوم قطع المياه عن قرى مركز إهناسيا فى بنى سويف لصيانة محطة منشأة عبد الصمد انقطاع المياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف أنه تقرر قطع المياه عن قريتى "منشأة عبد الصمد وزكى فاضل" بمركز إهناسيا، اليوم الثلاثاء من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً" للقيام بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه شرب منشأة عبد الصمد.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تتوجه الشركة باعتذارها عن انقطاع المياه "بشكل مؤقت" للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب، مناشدة المواطنين والمصالح والجهات الحكومية المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة القطع المذكورة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه للشرب فى حالة الحاجة إليها، مشيرة إلى أنه فى حال وجود شكوى يرجى الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

 


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قطع مياه الشرب عن اهناسيا



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