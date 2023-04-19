الممنوع والمسموح من الأطعمة لو بتعانى من أمراض المناعة الذاتية

كتبت نهير عبد النبى

لدى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية ، يتعرف الجهاز المناعي على أنسجة الجسم السليمة على أنها أجنبية ويشن هجومًا مناعيًا ضد الخلايا السليمة. لذلك، فإن مرض المناعة الذاتية هو استجابة مناعية غير متزامنة حيث يتحول الجهاز المناعي ضد الخلايا والأنسجة السليمة للجسم هناك أكثر من 100 مرض من أمراض المناعة الذاتية.

قد يكون التعايش مع أحد أمراض المناعة الذاتية أمرًا صعبًا ، مع ظهور أعراض الالتهاب بشكل دوري ومع ذلك ، يجد العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية أن تناول أطعمة معينة أو تجنبها يمكن أن يحدث فرقًا في أعراضهم، وحسب ما ذكره موقع webmed فإن أبرز أنواع أمراض المناعة الذاتية "التهاب المفاصل الروماتويدي ، والصدفية ، ومرض السكري من النوع 1 ، ومرض التهاب الأمعاء ، ومرض كرون ، ومرض الاضطرابات الهضمية ، والتصلب المتعدد ، والذئبة."

قد يكون لمرضى المناعة الذاتية نظام غذائى معين ليساعد في تقليل الالتهابات ويحد من الأعراض، فالنظام الغذائي لبروتوكول المناعة الذاتية (AIP) هو نظام غذائي للتخلص من الأطعمة يساعد في تحديد الأطعمة التي تؤدي إلى استجابة مناعية وتسبب الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية. الهدف من نظام AIP الغذائي هو اكتشاف الأطعمة التي تسبب الألم والالتهابات والتعب وآلام المفاصل وغيرها من أعراض أمراض المناعة الذاتية.

أطعمة يجب أن تمتنع عنها إذا كنت مصاب بأمراض المناعة الذاتية

سواء تم تشخيصك حديثًا بمرض من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو كنت تتعايش معه لفترة من الوقت ، فإن معرفة الأطعمة التي قد تكون سببًا في حدوث النوبات هو أمر يستحق المحاولة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب ويساعدك على الاستمرار لفترة أطول بين هجمات المناعة الذاتية.

و تتضمن بعض الأطعمة التي يجب تجنبها والمعروفة بتأثيرها على جهاز المناعة لدى الأشخاص المصابين بأمراض المناعة الذاتية ما يلي:

-الخضار مثل "البطاطس والطماطم والفلفل والباذنجان".

-الحبوب مثل "القمح والأرز والشوفان والشعير والأطعمة المصنوعة من الحبوب مثل حبوب الإفطار والخبز والمكرونة".

-البقوليات مثل "العدس والبازلاء والفول والفول السوداني والأطعمة المصنوعة منها مثل التوفو وزبدة الفول السوداني واللحوم الوهمية".

-بيض

-منتجات الألبان مثل الحليب والقشدة والجبن والزبدة

-زيوت نباتية مصنعة

-السكريات المكررة

ا-لمكسرات والبذور

-المشروبات مثل القهوة والكحول

-المضافات الغذائية بما في ذلك المُحليات الصناعية ، والألوان الغذائية ، والمكثفات ، إلخ.





أطعمة يجب أن تتناولها إذا كنت تعانى من أمراض المناعة الذاتية



يعتقد أن بعض الأطعمة تقلل الالتهاب وتساعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الاضطرابات الهضمية والتصلب المتعدد وغيرها. تشمل الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنت مصابًا بأحد أمراض المناعة الذاتية ما يلي:

جميع الخضراوات ماعدا خضراوات الباذنجانيات التي تم ذكرها في الممنوعات ، ينصح بالخضراوات من عائلة القرع (الجوز ، القرع ، الكوسة) للسيطرة على الالتهاب لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة.

- البطاطا الحلوة والقلقاس والخرشوف .

-الفواكه الطازة.

-المأكولات البحرية والدواجن.

-الأطعمة المخمرة والبروبيوتيك ، وخاصة الأطعمة المخمرة غير الألبان مثل الكمبوتشا والكيمتشي والمخللات ومخلل الملفوف إذا كنت لا تستطيع تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك ، فقد يساعدك مكمل البروبيوتيك.

-الزيوت النباتية التي تتم معالجتها بشكل ضئيل مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الأفوكادو.

-الأعشاب والتوابل غير المشتقة من البذور.

-المحليات الطبيعية مثل العسل.

-مرق العظام.

-الشاي الأخضر والشاي الأسود (باعتدال).