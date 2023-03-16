كيف يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على صحة الفم وما طرق الوقاية؟

كتبت ميرفت رشاد

ينتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ألم في المفاصل، يحدث عندما يحدث خلل في الجهاز المناعي ويستهدف الغشاء الزليلي، وهو بطانة المفاصل، تؤثر الحالة عادةً على نفس المفصل على جانبي الجسم، مثل كلتا اليدين أو الركبتين، وتكون أكثر شيوعًا في اليدين أو الركبتين أو الكاحلين، كما يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا على أنظمة الجسم الأخرى، بما في ذلك العينين والقلب والدورة الدموية أو الرئتين، ومن المثير للاهتمام أن صحة فمك قد تتأثر بإصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي. وإليك ما تريد معرفته عن تأثير التهاب المفاصل الروماتويدي على صحة فمك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



كيف يرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بصحة الفم لدينا؟ منذ ما يقرب من قرن من الزمان، افترض الباحثون وجود صلة بين أمراض اللثة والتهاب المفاصل الروماتويدي ، لكن الصورة أصبحت أكثر وضوحًا مؤخرًا ، قد تعمل بعض بكتيريا الفم المعروفة بأنها تسبب أمراض اللثة أيضًا كمحفز لالتهاب المفاصل الروماتويدي، قد تساهم صحة الفم في ظهور أعراض آلام المفاصل أو تفاقمها.

من المحتمل أن الكائنات الحية الدقيقة نفسها تسبب التهاب المفاصل الروماتويدي والتهابات مرتبطة بأمراض الأسنان، تم تحديد Aggregatibacter actinomycetemcomitans من قبل الباحثين كسبب لأمراض اللثة والتهاب اللثة المزمن في الأساس ، تسبب البكتيريا تخليق البروتينات الطافرة ، والتي يخطئ الجهاز المناعي في اعتدائها على المواد الغريبة. وفقًا للعلماء ، قد تنتشر الاستجابة الالتهابية للبكتيريا في جميع أنحاء الجسم وتسبب أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن مفصل الفك (المفصل الصدغي الفكي ) الذي يفتح ويغلق الفم يمكن أن يتأثر بالتهاب المفاصل، من الممكن أن يتطور الالتهاب على طول الأوتار ، مما قد يؤذي المفصل ويجعل فتح الفم مؤلمًا أو صعبًا.

إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو أي نوع آخر من التهاب المفاصل ، فيجب أن تكون على دراية بهذه الأعراض.،للحصول على رؤية أفضل لهذا المفصل وتحديد ما إذا كانت هناك أي مشاكل مع الالتهاب ، يمكن أن تكون بعض أنواع الأشعة السينية مفيدة. باستخدام واقي العض في الليل ، قد تقلل من أعراض المفصل الفكي الصدغي.

على الرغم من أن الارتباط بين أمراض اللثة و RA معترف به على نطاق واسع في المجال الطبي ، نحن ندرك أن الفلورا الفموية قد تؤثر على التهاب المفاصل الروماتويدي ، ومع ذلك ، لن يختبر جميع المرضى علاقة A-to-B. بمعنى آخر ، قد يمنعك الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من الإصابة بأمراض اللثة والعكس صحيح، نظرًا لأن أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي قد تستغرق سنوات لتظهر ، فمن المحتمل أن شخصًا مصابًا بمرض اللثة قد أصيب بها لمدة عشر سنوات قبل تلقي تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي دون إدراك الاتصال.



كيف تحافظ على صحة الفم بشكل أفضل؟ تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام لأن صحة فمك يمكن أن تؤثر على صحتك الجسدية، اذهب إلى فرشاة أسنان تعمل بالبطارية إذا كانت فرشاة الأسنان التقليدية مؤلمًا أو صعبًا. يمكن أن يؤدي تدخين السجائر ومضغ التبغ إلى تفاقم مشاكل صحة الفم.

قد يعاني متعاطو الأدوية المثبطة للمناعة من مشاكل في العدوى البكتيرية عن طريق الفم، التورم حول السن أو فوق الفك ، والألم الشديد ، والحمى ، وتورم العقد المحيطة بالفك ، كلها مؤشرات على الإصابة بالعدوى، تعد زيارات الأسنان المنتظمة مهمة.