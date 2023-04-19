المعمل الجنائى يعاين موقع حريق معرض للأجهزة الكهربائية بالخانكة

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب فى معرض للأجهزة الكهربائية بمنطقة أبو زعبل فى مركز الخانكة، بسبب ماس كهربائى، وفق المعاينة الأولية، حيث جرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء و2 خزان استراتيجي، و3 سيارات إسعاف، دون خسائر فى الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات للمعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائى لفحص الحريق، وبيان أسباب الحريق وملابساته، وتقدير الخسائر، وتكليف لجنة من الوحدة المحلية، لفحص تراخيص المكان واستدعاء مالكه لسؤاله.

تلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق فى معرض أدوات كهربائية فى منطقة حنفية المايه بأبوزعبل، فى مخازن أبو صوان ومعرض للأجهزة الكهربائية.

جرى الدفع بسيارات الإطفاء، والسيطرة على الموقف دون خسائر فى الأرواح، أو إصابات، وتم تحرير محضر، وقررت جهات التحقيق ندب المعمل الجنائى لفحص الحريق وتقدير الخسائر، وطلب تحريات المباحث، وسؤال مالك المكان وفحص التراخيص.

انتقل المعمل الجنائى بالقليوبية، بعد انتدابه من قبل النيابة العامة لمعاينة موقع حريق معرض للأجهزة الكهربائية بمنطقة أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، والذى نشب فجر اليوم الأربعاء، وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية أو إصابات.