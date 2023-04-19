الكشف الطبى على المرضى الأولى بالرعاية فى محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان، قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبى على 113 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الخاشعة بمركز الحامول، وقريتى الجرايدة والحوة بمركز بيلا، ومدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، وذلك تماشيأ مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، وفى إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.



وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).



ويأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.



وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.



وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.